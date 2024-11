Team Trump achter ministerskandidaat na berichten over onderzoek

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het team van aankomend president Donald Trump heeft steun uitgesproken voor zijn kandidaat om minister van Defensie te worden. Nadat media hadden bericht over een oud politieonderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag door Pete Hegseth, verklaarde een woordvoerder van Trump dat alleen kandidaten van hoog niveau worden genomineerd om minister te worden. "Meneer Hegseth heeft alle beschuldigingen tegengesproken en is ook nooit vervolgd."

Het nieuws over het onderzoek kwam naar buiten nadat Hegseth afgelopen week naar voren was geschoven om defensieminister te worden. Amerikaanse media schreven dat de oud-militair in 2017 was beschuldigd van seksueel wangedrag in een hotel in Californië. Hij was toen een spreker bij een conferentie voor Republikeinse vrouwen. De politie deed onderzoek, maar het kwam niet tot strafrechtelijke vervolging.

Het team van Trump zou volgens een bron van The Washington Post zijn overvallen door het nieuws. Oud-militair Hegseth is onder meer bekend als presentator bij Fox News. Zijn benoeming als minister moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Ook voor de berichten over het politieonderzoek klonk al kritiek op de nominatie van Hegseth, die volgens critici onvoldoende ervaring heeft. Democraten noemden hem volstrekt ongeschikt voor de zware functie en ook sommige Republikeinen reageerden terughoudend.