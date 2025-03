Marktaandeel Chinese elektrische auto's in Europa neemt af

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Chinese fabrikanten van elektrische auto's wisten in februari niet te profiteren van de sterke opleving van de vraag naar elektrische voertuigen in Europa. Van de elektrische voertuigen die vorige maand in Europa werden geregistreerd werd slechts 6,9 procent gemaakt door Chinese bedrijven, meldt onderzoeksbureau Dataforce. Dat is ruim onder de 7,8 procent van januari en het laagste aandeel sinds februari 2023.

Chinese autofabrikanten als BYD en SAIC Motor, eigenaar van MG, wisten hun marktaandelen in Europa de afgelopen jaren flink uit te breiden, maar liepen vorig jaar tegen een muur aan toen de Europese Unie tarieven oplegde aan in China gemaakte elektrische auto's. Deze handelsbarrière heeft geleid tot een afvlakking van het Chinese marktaandeel na jaren van snelle groei.