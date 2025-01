Marokko ontving recordaantal toeristen in 2024

RABAT (ANP/AFP) - Marokko verwelkomde vorig jaar meer dan 17 miljoen toeristen, maakten de autoriteiten in het Noord-Afrikaanse land donderdag bekend. Hiermee werd een record neergezet.

Het gaat om een stijging van 20 procent vergeleken met 2023. Iets meer dan de helft van de toeristen waren buitenlanders en de rest in het buitenland wonende Marokkanen. Beide aantallen stegen in vergelijking met het jaar ervoor.

Toerisme is erg belangrijk voor Marokko. De sector was in 2023 goed voor ongeveer 7 procent van de totale omvang van de economie en zorgde volgens officiële cijfers voor circa 2 miljoen banen. Voor 2024 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

Wereldkampioenschap voetbal

De Marokkaanse overheid zette al flink in op het aanjagen van het aantal toeristen. Daarbij mikte het land op 17 miljoen bezoekers in 2026. De autoriteiten zijn er verheugd over dat die doelstelling afgelopen jaar, en dus beduidend eerder dan voorzien, al is bereikt.

Om het toerisme te stimuleren heeft Marokko de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van hotels, luchthavens en het openbaar vervoer. In 2030 is Marokko tevens een van de gastlanden van het wereldkampioenschap voetbal.