Mars neemt snackbedrijf achter Pringles over

MCLEAN (ANP/BLOOMBERG) - Chocoladefabrikant Mars neemt Kellanova, het moederbedrijf van onder meer chipsmerk Pringles, over voor bijna 36 miljard dollar (33 miljard euro). Dat hebben de bedrijven woensdag bekendgemaakt.

Het betreft een van de grootste overnames in de sector ooit. Vorige week verklaarden bronnen al aan persbureaus Reuters en Bloomberg dat Mars van plan was het snackbedrijf over te nemen.

Mars betaalt 83,50 dollar per aandeel in contanten voor Kellanova. Dit bedrijf is in oktober afgesplitst van voedingsmiddelenproducent Kellogg, bekend van de cornflakes. Mars produceert naast de gelijknamige snoepreep ook Snickers-repen en M&M's. Daarnaast maakt het bedrijf dierenvoeding van de merken Pedigree en Whiskas.

Verschillende Amerikaanse voedingsmiddelenbedrijven hebben recent deals gesloten om verder te groeien. Zo nam J.M. Smucker, dat onder meer dierensnoepjes en koekjes produceert, vorig jaar Hostess Brands over voor 5,6 miljard dollar. Dat laatste bedrijf zat achter de in de Verenigde Staten populaire Twinkies, een soort cakeje met crèmevulling.