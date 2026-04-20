Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aanlsuiten

Volgens het collectief heeft Odido veel te veel gegevens bewaard, voor een veel te lange periode. Data waren bovendien niet goed afgeschermd. Verder is het bedrijf niet transparant genoeg geweest en is de meldplicht niet juist nageleefd. Odido lijkt de veiligheid van de klantgegevens "als sluitstuk van haar bedrijfsvoering" te hebben beschouwd, vindt CUIC-voorzitter Eliëtte Vaal.

De persoonsgegevens van de zeker 6,2 miljoen accounts zijn eerder dit jaar gestolen door hackersgroep ShinyHunters, die daar losgeld voor eiste. Odido ging daar niet op in. Er lopen nog onderzoeken naar het datalek, onder meer door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Consumers United in Court zegt een onafhankelijke non-profitorganisatie te zijn, mede opgericht door de Nederlandse stichting Privacy First en de Europese organisatie None of Your Business. Deze twee strijden en procederen "voor concrete gegevensbescherming van burgers, met belangrijke gevolgen in wetgeving, uitvoering en toezicht".