Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aanlsuiten

Economie
door Pieter Immerzeel
maandag, 20 april 2026 om 6:55
bijgewerkt om maandag, 20 april 2026 om 7:14
Privacystichting Consumers United in Court (CUIC) is maandag een collectieve procedure gestart tegen Odido. Dit vanwege een recent lek waarbij data van ruim zes miljoen Nederlanders zijn buitgemaakt. Het consumentencollectief noemt Odido op meerdere punten nalatig en wil onder meer genoegdoening voor iedereen van wie gegevens nu op straat liggen. Als je je wilt aansluiten omdat je je ook benadeeld voelt, kan dan zeker nog.
Volgens het collectief heeft Odido veel te veel gegevens bewaard, voor een veel te lange periode. Data waren bovendien niet goed afgeschermd. Verder is het bedrijf niet transparant genoeg geweest en is de meldplicht niet juist nageleefd. Odido lijkt de veiligheid van de klantgegevens "als sluitstuk van haar bedrijfsvoering" te hebben beschouwd, vindt CUIC-voorzitter Eliëtte Vaal.
De persoonsgegevens van de zeker 6,2 miljoen accounts zijn eerder dit jaar gestolen door hackersgroep ShinyHunters, die daar losgeld voor eiste. Odido ging daar niet op in. Er lopen nog onderzoeken naar het datalek, onder meer door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Consumers United in Court zegt een onafhankelijke non-profitorganisatie te zijn, mede opgericht door de Nederlandse stichting Privacy First en de Europese organisatie None of Your Business. Deze twee strijden en procederen "voor concrete gegevensbescherming van burgers, met belangrijke gevolgen in wetgeving, uitvoering en toezicht".

