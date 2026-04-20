Tabaksaccijns leverde overheid vorig jaar 440 miljoen minder op

DEN HAAG (ANP) - De overheid kreeg vorig jaar minder inkomsten uit tabaksaccijns. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In 2025 leverde de tabaksaccijns de schatkist 2,55 miljard euro op. Een jaar eerder was dat nog bijna 3 miljard euro.

De overheid verhoogde de afgelopen jaren de tarieven van de tabaksaccijns meerdere keren. Zo verdubbelde de accijns op sigaretten sinds 2020. Het minimumtarief in 2025 voor een pakje van twintig sigaretten is 7,81 euro. In diezelfde periode verdrievoudigde de accijns op rooktabak van iets meer dan 114 euro per kilo naar bijna 347 euro.

De accijnsverhogingen leidden tot dusver niet tot extra inkomsten voor de overheid. Wel roken steeds minder Nederlanders tabak. In 2015 gaf een op de vier mensen van 12 jaar of ouder aan soms te roken. Tien jaar later is dat een op de zes.

Steeds minder mensen roken

Ook roken steeds minder mensen iedere dag. Tien jaar geleden rookte 18 procent van de Nederlanders iedere dag. In 2025 daalde dit naar 12 procent.

Naast dat mensen minder zijn gaan roken, blijkt uit eerder onderzoek van het CBS in 2024 dat mensen vaker de grens oversteken om tabaksproducten te kopen. In 2024 zei 12 procent van de rokers dat ze vaak of altijd tabak in het buitenland kopen, tegenover 5 procent in 2020. Ruim vier op de tien rokers ging hiervoor soms naar het buitenland, terwijl het in 2020 nog om een kwart van de rokers ging. Ook zag het CBS toen dat er tussen 2021 en 2023 meer mensen zijn gaan vapen.