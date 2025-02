MAX Ombudsman daagt pensioenfondsen KPN en PostNL voor de rechter

HILVERSUM (ANP) - MAX Ombudsman Rogier de Haan daagt de pensioenfondsen van telecomconcern KPN en postbedrijf PostNL voor de rechter. Door de privatisering van staatsbedrijf PTT, dat voorheen verantwoordelijk was voor post, telegrafie en telefonie in Nederland, krijgen voormalige medewerkers volgens hem een te laag pensioen. "Het gaat om een enorme zaak, waarbij enkele tienduizenden mensen duizenden euro's te weinig pensioen ontvangen", aldus De Haan.

Door de privatisering in 1989 raakten de medewerkers de pensioenaanvulling samenvallende diensttijd kwijt die zij bij pensioenfonds ABP hadden opgebouwd, luidt de aanklacht. Hetzelfde gebeurde met een groot deel van de opgebouwde vaste pensioenen van vrouwelijke PTT-medewerkers. De Haan schat dat gemiddeld een derde van die tot aan de privatisering opgebouwde vaste pensioenen is gekort. "Daar heeft het PTT-pensioenfonds geld voor ontvangen van ABP. Dat geld is niet terechtgekomen bij degenen die ervoor hebben gewerkt", stelt de MAX Ombudsman.

Volgens De Haan gaat het om een paar honderd miljoen euro aan verloren pensioengeld. "Dat is heel veel geld, ook voor deze fondsen. Wat hier is gebeurd, de manier waarop dit is gegaan en het grote belang ervan voor zoveel mensen, rechtvaardigt de stap naar de rechter."

De Haan kondigt de rechtszaak aan in het tv-programma Meldpunt van omroep MAX, dat vrijdagavond wordt uitgezonden. De pensioenfondsen van KPN en PostNL hebben het programma laten weten dat de pensioenen niet zijn verminderd. "Alle oud PTT'ers die eerst deelnamen in het ABP en daarna, vanwege de privatisering, in onze fondsen, krijgen een gelijkwaardig pensioen conform het pensioenreglement", stelt directeur Berend Krikken van het Bestuursbureau Pensioenfonds KPN.