Israël valt twee doelen van Hezbollah in Libanon aan

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft een "gerichte aanval" op twee militaire locaties in Libanon uitgevoerd. Volgens de IDF bevonden zich op die locaties wapens van Hezbollah en was dat in strijd met het staakt-het-vuren, meldt de IDF op X.

"De IDF blijft optreden om elke bedreiging voor de staat Israël weg te nemen en zal elke poging van de terroristische organisatie Hezbollah om haar strijdkrachten opnieuw op te bouwen verhinderen, in overeenstemming met de afspraken over het staakt-het-vuren", aldus de verklaring.

Hezbollah en Israël sloten in november een akkoord over een staakt-het-vuren. Ondanks dit bestand is Israël doorgegaan met het uitvoeren van aanvallen op Libanon. Beide partijen hebben elkaar herhaaldelijk beschuldigd van het schenden van de wapenstilstand.