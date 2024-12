McDonald's overspoeld met negatieve recensies na arrestatie

WASHINGTON (ANP/RTR) - Google heeft beledigende recensies over McDonald's verwijderd, nadat de verdachte van de moord op verzekeringstopman Brian Thompson was gearresteerd in een filiaal van de fastfoodketen. Daar had een klant hem herkend en een medewerker op zijn aanwezigheid geattendeerd, waarna de politie is gebeld.

De negatieve reacties gericht op McDonald's zijn het recentste voorbeeld van 'review bombing', waarbij een bedrijf wordt overspoeld met slechte beoordelingen vanwege een politiek standpunt of een gebeurtenis die niets met de bedrijfsactiviteiten te maken heeft. De moord op de topman van UnitedHealthcare ontketende een golf van frustratie bij Amerikanen van wie zorgverzekeringsclaims of zorg is geweigerd, die te maken kregen met onverwachte kosten of bij wie de premies omhoog zijn gegaan.

In dit geval verschenen de negatieve en 1-sterrecensies nadat de 26-jarige Luigi Mangione was opgepakt in een McDonald's in de staat Pennsylvania. "Deze vestiging heeft ratten in de keuken die je ziek maken en je verzekering dekt het niet", luidde een van de recensies.