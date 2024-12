KPN bij dalers in licht lagere AEX na adviesverlaging

AMSTERDAM (ANP) - KPN behoorde dinsdag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak. Analisten van de Britse bank Barclays haalden het telecomconcern van de kooplijst af. Het aandeel verloor 0,8 procent. Bij de middelgrote bedrijven daalde Aalberts 0,6 procent. De industrieel toeleverancier presenteerde voorafgaand aan zijn beleggersdag nieuwe doelstellingen. Zo wil het bedrijf in 2030 een omzet van meer dan 4,5 miljard euro realiseren. Daarnaast ligt Aalberts op schema om de doelen voor 2026 te behalen. Ook wil het bedrijf meer activiteiten afstoten en zijn positie in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië versterken met overnames.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 891,73 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 870,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,5 procent.