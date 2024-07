McDonald's schommelt op gemengd Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - McDonald's ging maandag afwisselend omhoog en omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de kwartaalresultaten van de Amerikaanse fastfoodketen, die minder minder omzet en winst boekte dan kenners hadden verwacht. Het was de tweede verslagperiode op rij dat McDonald's niet aan de marktverwachtingen wist te voldoen. De hamburgerketen waarschuwde eerder al dat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

De wereldwijde opbrengsten van McDonald's-filialen die langer dan een jaar open zijn, lieten voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2020 een daling zien. Om klanten te lokken biedt het concern in de VS sinds eind juni een maaltijd aan voor 5 dollar. Deze actie wil het bedrijf voortzetten. Ook heeft het bedrijf nog altijd last van de pro-Palestijnse boycots tegen het bedrijf in het Midden-Oosten. In China kampt McDonald's ook met tegenvallende verkopen. Het aandeel daalde dit jaar al zo'n 15 procent in waarde.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 40.517 punten. De brede S&P 500-index won 0,2 procent tot 5467 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 17.418 punten. De S&P 500 en de Nasdaq leden vorige week het tweede weekverlies op rij, ondanks een koersherstel op vrijdag.