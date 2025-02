McDonald's verkoopt meer burgers en frietjes door speciale acties

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - McDonald's heeft afgelopen kwartaal meer burgers, frietjes en andere snacks verkocht. In de twee kwartalen daarvoor had de fastfoodketen last van consumenten die bezuinigden op restaurantbezoeken en boycots van McDonald's om vermeende banden met Israël. Met goedkopere maaltijden en dranken probeerde McDonald's meer consumenten naar de restaurants te trekken.

De fastfoodketen begon in juni met een speciaal menu van 5 dollar in de Verenigde Staten om consumenten te overtuigen dat McDonald's niet te duur was. De deal werd verlengd tot in december. Ook kwam de fastfoodketen in oktober met de Chicken Big Mac, bood de keten in Canada koffie aan vanaf 1 Canadese dollar en werd in Frankrijk een Happy Meal verkocht voor 4 euro. Ook probeerde McDonald's in de VS mensen te lokken met speciale Halloween-emmertjes en een tijdelijk verkrijgbare frappé met dulce de leche.

De verkopen in restaurants die langer dan een jaar open zijn stegen in het vierde kwartaal van 2024 met 0,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral in het Midden-Oosten en Japan heeft de fastfoodketen meer verkocht. In de VS waren de verkopen gedaald, met 1,4 procent.