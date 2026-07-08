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Medeondertekenaar massa-aangifte Tata hoopt op snelle verbetering

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 9:48
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IJMUIDEN (ANP) - Actiegroep Frisse Wind, die in 2021 werd opgericht voor de massa-aangifte tegen Tata Steel, hoopt dat de aangekondigde strafrechtelijke vervolging van het bedrijf ertoe leidt dat "de vervuiling onmiddellijk stopt". Dat laat bestuurder en medeoprichter Jaap Venniker weten.
Net als de Dorpsraad Wijk aan Zee ziet hij in het vervolgingsbesluit een bevestiging dat het kabinet Tata Steel geen staatssteun kan geven voor verduurzaming. De onderhandelingen daarover lopen nog, maar het kabinet toonde zich eerder bereid om maximaal 2 miljard euro subsidie uit te trekken voor Tata.
Dat het OM het staalbedrijf verdenkt van het opzettelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen, noemt Venniker schokkend. "Ze hebben vier jaar onderzoek gedaan, dat is heel grootschalig." Venniker benadrukt dat Tata nog niet is veroordeeld, maar hij zegt te hopen dat "de verantwoordelijken voor de vervuiling" daarvan rekenschap geven.
De achterban van Frisse Wind bestaat uit bijna 9000 mensen.
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