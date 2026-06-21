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Medeoprichter gamebedrijf Ubisoft overleden bij vliegtuigcrash

Economie
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 10:29
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LA BAULE-ESCOUBLAC (ANP/DPA/BELGA/BLOOMBERG) - Een van de oprichters van de Franse gameontwikkelaar Ubisoft is omgekomen bij een crash met een privévliegtuig in Frankrijk. Dat meldt het bedrijf. De Franse Claude Guillemot werd 69 jaar.
Het kleine vliegtuig stortte vrijdag neer op een veld in de buurt van het vliegveld bij de plaats La Baule, in het westen van Frankrijk. Het toestel was opgestegen in Rennes, waar Guillemot woonde. Hij was de eigenaar van het vliegtuig.
Bij de crash kwam ook een andere inzittende om, melden Franse media. De precieze omstandigheden en de oorzaak van het ongeval zijn nog onduidelijk.
'Diep bedroefd'
Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op samen met zijn vier broers. Het bedrijf is de maker van gameseries als Assassin's Creed en Far Cry. Claudes broer Yves is de huidige topman van Ubisoft. "Ubisoft is diep bedroefd door het overlijden van Claude Guillemot", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Onze gedachten gaan in deze moeilijke tijd uit naar zijn familie en naasten."
De Franse bewindspersoon Anne Le Hénanff, die over digitalisering gaat, schreef op socialemediaplatform X: "De Franse videogamewereld verliest vandaag een van zijn pioniers." De spellen van Ubisoft hebben Frankrijk volgens haar naar "de top van de wereldwijde videogame-industrie" getild.
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