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Recordopbrengst voor Nacht van de Vluchteling

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 9:46
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DEN HAAG (ANP) - De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de organisator van het wandelevenement Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Onderweg stuitten de wandelaars wel op de slechte weersomstandigheden.
De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch moest geannuleerd worden vanwege de code geel, aldus Stichting Vluchteling.
Directeur Benoit De Gryse meldt hierover dat ze veel lopers op het laatste moment konden verplaatsen naar andere routes, zodat ze toch konden lopen. Later in de nacht van zaterdag op zondag is de route Nijmegen - Arnhem halverwege geannuleerd vanwege aanhoudende regen en onweer.
De opbrengst van de inzamelingsloop gaat naar noodhulp in Libanon, Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne.
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