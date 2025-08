Medewerkers bij defensietak Boeing staken na afwijzen loonbod

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP/DPA) - Duizenden werknemers van Boeing hebben maandag het werk neergelegd, nadat ze een herzien voorstel voor een nieuwe arbeidsovereenkomst hadden afgewezen. Het gaat om leden van een vakbond die defensiemedewerkers van de Amerikaanse vliegtuigbouwer vertegenwoordigt in de Amerikaanse staten Missouri en Illinois. Het is de eerste staking in bijna dertig jaar bij de defensiefabrieken in de omgeving van Saint Louis.

"3200 hoogopgeleide IAM-vakbondsleden bij Boeing zijn om middernacht in staking gegaan, omdat de maat vol is", schrijft de vakbond IAM op X. "Dit gaat over respect en waardigheid, niet over loze beloften."

Het oorspronkelijke voorstel van Boeing omvatte een loonsverhoging van 20 procent over vier jaar en meer vakantiedagen. Dat aanbod werd een week geleden al afgewezen. In het nieuwe aanbod werd volgens Boeing de loonsverhoging verdubbeld, maar ook daar stemden de leden bij de Boeing-vestigingen in Missouri en Illinois niet mee in.