Media: ExxonMobil voerde gesprekken over terugkeer naar Rusland

HOUSTON (ANP) - Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil heeft gesprekken gevoerd met het Russische staatsoliebedrijf Rosneft over een terugkeer naar Rusland, schrijven The Wall Street Journal en persbureau Reuters. De gesprekken gingen over het hervatten van werk aan Sakhalin-1, een groot olie- en gasproject in het uiterste oosten van Rusland.

Exxon vertrok in 2022 uit Rusland, als reactie op de Russische inval in Oekraïne. Daarvoor had het een belang van 30 procent in Sakhalin-1. Westerse landen hebben ook veel sancties ingesteld tegen de Russische energiesector. Exxon gaf geen commentaar op de berichten.

Reuters meldt op basis van anonieme ingewijden dat Amerikaanse en Russische onderhandelaars onlangs spraken over eventuele deals over olie en gas. Dat zou zijn gebeurd aan de zijlijn van vredesonderhandelingen over Oekraïne. Veel internationale investeringen in de Russische energiesector zijn weggevallen en energiedeals hadden het Kremlin moeten aansporen tot vrede in Oekraïne.