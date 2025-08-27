ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kendrion verkoopt Chinese automotive-activiteiten

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 8:03
anp270825045 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse producent van elektromagnetische componenten Kendrion verkoopt zijn activiteiten in China aan het lokale management. Het Chinese onderdeel richt zich voornamelijk op de autosector, maar dat sluit niet langer aan bij de strategie van het bedrijf, maakte de onderneming woensdag bekend.
Het concern kondigde vorig jaar al de verkoop aan van zijn automotive-activiteiten in Europa en de Verenigde Staten. De transactie, waaronder de verkoop van de fabriek in de Chinese stad Suzhou, heeft een waarde van 70 miljoen euro. "Met deze desinvestering rondt Kendrion zijn strategische herpositionering af tot een industriële onderneming, volledig gericht op industriële groeikansen", meldt het bedrijf.
Kendrion produceert industriële remmen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor bedrijfsmachines, windmolens en robots. Ook levert het bedrijf elektromagnetische componenten en koppelingen, en verwarmingssystemen voor industriële processen.
Vorig artikel

Waarom je aankomt als je ouder wordt

Volgend artikel

Media: ExxonMobil voerde gesprekken over terugkeer naar Rusland

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden