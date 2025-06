Moskou: Oekraïne heeft twee opties gekregen voor volledig bestand

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Russische onderhandelaars hebben Oekraïne bij de gesprekken in Istanbul twee opties gegeven om tot een volledig staakt-het-vuren te komen. De eerste optie is dat Oekraïne zijn troepen terugtrekt uit de vier regio's die gedeeltelijk onder Russische controle staan. De andere optie is een "pakket" van verschillende voorwaarden waaraan Oekraïne moet voldoen.

Dat staat in het memorandum dat Rusland maandag aan Oekraïne heeft overhandigd bij het overleg in Istanbul, berichten Russische staatspersbureaus. Volgens de eerste optie moet Oekraïne zich helemaal terugtrekken uit Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson.

Het hoofd van de Russische delegatie Vladimir Medinski zei eerder op maandag dat Oekraïne het memorandum bestudeert.