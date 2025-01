Media: Witte Huis in gesprek met Oracle over overname TikTok

WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump werkt aan een plan om TikTok over te nemen, meldt National Public Radio (NPR). Softwarebedrijf Oracle en een groep externe investeerders zouden zijn benaderd om de wereldwijde activiteiten van het socialemediaplatform over te nemen.

De deal houdt in dat ByteDance, de in China gevestigde eigenaar van TikTok, een minderheidsbelang in het bedrijf behoudt. Het algoritme, de gegevensverzameling en software-updates van de app komen onder toezicht te staan van Oracle, dat al de basis van de webinfrastructuur van TikTok levert, meldt NPR op basis van twee mensen die kennis hebben van de gesprekken.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof hield vorige week een wet in stand waardoor TikTok niet meer mocht worden gedownload van appwinkels, tenzij ByteDance een koper zou vinden voor de Amerikaanse onderdelen van TikTok. De wet was in april aangenomen vanwege zorgen dat TikTok een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. De app verzamelt veel persoonlijke gegevens van gebruikers.

TikTok ging door het dreigende verbod vorige week zaterdag "op zwart", maar een dag daarna konden sommige Amerikaanse gebruikers het socialemediaplatform weer gebruiken. President Donald Trump liet weten TikTok nog een aantal maanden langer de tijd te geven om aan een oplossing te werken. Dinsdag zei Trump open te staan voor een overname van TikTok door miljardair Elon Musk, als de X-eigenaar en belangrijke adviseur van Trump dat wil.