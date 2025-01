Beune schaatst in Calgary ook naar wereldbekerwinst op 1500 meter

CALGARY (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft na de 5000 meter ook de 1500 meter gewonnen bij de wedstrijden om de wereldbeker in het Canadese Calgary. De 25-jarige Beune versloeg in een rechtstreeks duel de Japanse wereldrecordhoudster Miho Takagi. De Nederlandse reed een persoonlijk record van 1.51,72.

Beune was vrijdag in Calgary de beste op de 5000 meter met een persoonlijk record van 6.45,76. Op de 1500 meter liet ze Takagi het tempo bepalen in het eerste deel van de race, maar ze haakte aan en wist de Japanse in de laatste meters nog voorbij te gaan.

Voor Takagi, die de eerste twee wereldbekerraces op de 1500 had gewonnen, restte het zilver in 1.51,85. Antoinette Rijpma-de Jong rekende in een rechtstreeks duel af met Angel Daleman en won brons met een tijd van 1.52,17. Daleman noteerde wel de vierde tijd, een persoonlijk record van 1.52,38.