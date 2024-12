Medisch-techbedrijf Onward stijgt op beurs na goedkeuring VS

AMSTERDAM (ANP) - Onward Medical behoorde vrijdag tot de winnaars op de Europese beursvloeren. Het Eindhovense medisch-technologische bedrijf heeft voor het eerst toestemming gekregen om zijn technologie voor mensen met een dwarslaesie te verkopen. De Amerikaanse toezichthouder FDA staat het systeem ARC-EX toe op de Amerikaanse markt. Dit product moet mensen die na een dwarslaesie zijn verlamd weer helpen met bewegen. Onward, dat een beursnotering heeft in Brussel, werd daarop ruim 6 procent hoger gezet.

De FDA staat de verkoop van het systeem van Onward vooralsnog alleen toe voor gebruik in klinieken. De toelating voor thuisgebruik wordt medio 2025 verwacht. Onward is van plan om begin volgend jaar ook goedkeuring aan te vragen in de Europese Unie.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 873,87 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder al 1,6 procent en koerst af op een weekverlies van ruim 2 procent. De MidKap daalde ook 0,6 procent, tot 827,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 0,4 procent, na een stijging van de Britse winkelverkopen in november.