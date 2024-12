Babboe zegt toe eigenaren van onveilige bakfiets terug te betalen

DEN HAAG (ANP) - Babboe gaat eigenaren van een onveilige bakfiets van de fabrikant hun geld teruggeven. Die toezegging heeft de bakfietsfabrikant gedaan richting de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Consumenten die hiervoor in aanmerking denken te komen, kunnen zich vanaf eind januari melden bij Babboe, aldus de toezichthouder.

"Op basis van het consumentenrecht heb je recht op een veilig product. Is er sprake van een onveilig product dan heb je recht op herstel of vervanging", legt de ACM uit. "Lukt dat niet of duurt dat te lang dan kun je de overeenkomst ontbinden. Vervolgens heb je recht op geld terug."