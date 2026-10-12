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Meer bestellingen bij Picnic na cyberbeveiligingsincident AH

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Boodschappenbezorger Picnic ziet sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag en heeft de bezorgcapaciteit daarom opgeschaald. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Bij Albert Heijn kunnen er online geen boodschappen worden besteld door een "cybersecurity incident", meldde de supermarktketen maandag.
"Als het doorgaat zoals nu, komen we uit op enkele duizenden extra bestellingen, reden waarom we momenteel de bezorgcapaciteit opschalen", stelt Picnic. "We hopen natuurlijk voor Albert Heijn dat de IT-storing snel opgelost wordt, maar als het nodig is, kunnen we de komende dagen bijspringen."
Meerdere merken van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, hebben last van het incident. Het concern zegt uit voorzorg een aantal systemen offline te hebben gehaald. Ook de Belgische supermarkt Delhaize heeft last van het incident, maar die bezorgt maandag nog wel boodschappen, meldt persbureau Belga.
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