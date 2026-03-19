Meer bezoeken aan de energievergelijker van de Consumentenbond

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 14:55
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond ziet een toename van het aantal bezoeken aan webpagina's over energiecontracten en -kosten en de pagina waarop consumenten de kosten van verschillende energieleveranciers kunnen vergelijken. Van die laatste waren de bezoekcijfers ruim 70 procent hoger in de eerste helft van maart ten opzichte van de laatste helft van februari. Ook bellen meer mensen de klantenservice van de bond met vragen en zorgen over de stijgende energieprijzen.
Volgens een woordvoerster van de Consumentenbond vragen de meeste mensen informatie over overstappen naar een ander energiecontract. Het is volgens haar lastig te zeggen hoeveel mensen acuut in de problemen komen door de stijgende prijzen. Dat ligt er namelijk aan of mensen momenteel een vast contract hebben, of hun contract bijna afloopt en hoeveel bestedingsruimte ze hebben.
