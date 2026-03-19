Amerikaanse beurzen dalen opnieuw door oplopende olieprijzen

De Amerikaanse aandelenmarkten gingen donderdag verder omlaag, na de zware verliezen de voorgaande dag. De verkoopgolf werd aangejaagd door oplopende olieprijzen als gevolg van de escalatie in het Midden-Oosten, terwijl beleggers vrezen voor een langdurige oorlog.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,5 procent lager op 45.972 punten. De hoofdindex verloor woensdag al 1,6 procent en zakte tot de laagste stand van dit jaar. De breder samengestelde S&P 500 zakte donderdag ook 0,5 procent, naar 6589 punten, en techbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 21.996 punten.

Woensdag kleurden de koersenborden dieprood nadat de Federal Reserve de Amerikaanse rentetarieven onveranderd liet en slechts één renteverlaging voor dit jaar voorspelde. Fed-voorzitter Jerome Powell zei ook dat de inflatie niet zo hard daalde als hij had gehoopt. Volgens hem is het nog te vroeg om de economische gevolgen van de oorlog goed in te schatten.