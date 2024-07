Meer Chinese stekkerauto's naar Europa voorafgaand aan heffingen

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Europa heeft vorige maand veel meer elektrische auto's van Chinese merken geïmporteerd, in aanloop naar het verhogen van de importheffingen. Uit gegevens van onderzoeksbureau Dataforce komt naar voren dat in juni meer dan 23.000 stekkerauto's van Chinese makelij zijn geregistreerd. Dat waren er niet eerder zoveel en 72 procent meer dan in mei.

Het marktaandeel van de Chinese merken steeg in juni daardoor naar 11 procent volgens Dataforce. SAIC, dat in handen is van de Chinese overheid, kende de grootste groei. Vooral de MG4 werd veel ingevoerd in Europa. Verder zorgden subsidies voor elektrische auto's in Italië voor hogere verkoopaantallen.

De hogere importheffingen voor Chinese elektrische auto's gingen in op 5 juli. De Europese Commissie wil hiermee een eind maken aan de oneerlijke concurrentie van China, omdat die zijn eigen fabrikanten subsidieert. Zo moet voor een SAIC door de heffing 38 procent extra worden betaald. De heffing geldt ook voor voertuigen van merken uit andere landen die in China zijn gemaakt.