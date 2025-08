Vakantie duurder dan gedacht? 12 Verborgen kosten waar je op moet letten

Zon, zee, zaligheid, en een lege portemonnee bij thuiskomst. Herkenbaar? Je dacht alles van tevoren netjes geboekt en betaald te hebben, en tóch voelt het alsof je vakantiebudget is opgegeten door een onzichtbare geldverslindender. Hoe dan?! Nou, dat komt dus door die geniepige verborgen kosten. Die zijn sluwer dan een menukaart zonder prijzen. Geen zorgen, we zetten de twaalf grootste valkuilen voor je op een rij. Zodat jij straks zonder stress én zonder financiële kater kunt genieten van je welverdiende trip.

1. Toeristenbelasting – die komt altijd onverwacht

toeristenbelasting. En die verschilt nogal per stad of land. Zo betaal je in Amsterdam of Venetië flink meer dan bijvoorbeeld in Porto of Ljubljana. Wil je weten waar je het meeste bij moet betalen? Bekijk dan dit handige overzicht van steden met de hoogste Je boekt een lekker hotelletje, prima prijs, alles geregeld. Tot je bij het uitchecken ineens een paar tientjes extra moet aftikken. Wat blijkt? Je had geen rekening gehouden met de. En die verschilt nogal per stad of land. Zo betaal je in Amsterdam of Venetië flink meer dan bijvoorbeeld in Porto of Ljubljana. Wil je weten waar je het meeste bij moet betalen? Bekijk dan dit handige overzicht van steden met de hoogste toeristenbelasting . Scheelt weer een verrassing aan de balie.

2. Bagagekosten – kilo’s kosten knaken

Je ticket was spotgoedkoop, maar zodra je een koffer meeneemt, vliegen de euro’s eruit. Veel luchtvaartmaatschappijen rekenen namelijk extra voor ruimbagage – en soms zelfs voor handbagage. En als je bagage net te zwaar is? Dan mag je nóg eens bijbetalen. Pro tip: check de bagageregels van tevoren en pak slim in. Of reis alleen met een goed gevulde rugzak (Tetris-skills vereist).

3. Geld wisselen en pinautomaat kosten

Even snel wat geld pinnen in het buitenland klinkt handig, maar het kan duur uitpakken. Sommige banken rekenen per transactie een toeslag of hanteren een ongunstige wisselkoers. En dat stapelt lekker op. Kijk daarom of je bank een reispas aanbiedt, of pin in grotere bedragen zodat je minder vaak hoeft te betalen.

4. Transfers van en naar de luchthaven

Je hebt een lekker goedkoop vliegticket gescoord via een budgetmaatschappij – mooi werk! Maar dan kom je erachter dat de luchthaven eigenlijk 60 kilometer van je hotel ligt. En de shuttlebus, taxi of trein kost je zo een paar tientjes extra. Plotseling is dat “budgetticket” toch een stuk minder budget. Tip van de dag: check van tevoren waar het vliegveld precies ligt en wat je nodig hebt om bij je accommodatie te komen. Zo voorkom je dat je reistijd én kosten flink oplopen.

5. Dataverbruik en simkaarten

Binnen de EU zit je goed met roaming, maar daarbuiten kan het prijzig worden. Even je socials checken in Bali? Dat kan zomaar een tientje per MB kosten. Koop een lokale simkaart of gebruik een eSIM. Of wees ouderwets slim en download kaarten, series en playlists van tevoren offline.

6. Fooien – het sociale mijnenveld

In sommige landen is fooi inbegrepen, in andere landen verwachten ze dat je standaard 10 tot 20% extra geeft. En vergeet die vriendelijke taxichauffeur of gids niet die nét iets langer z’n best deed. Al die kleine fooien tikken aan het eind van de vakantie best aan. Check van tevoren wat gebruikelijk is, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

7. Parkeren en boetes

Huur je een auto op vakantie? Dan krijg je er vaak ook een flinke dosis parkeerstress gratis bij. In veel populaire steden is parkeren duur, beperkt of zelfs onmogelijk. En die parkeerboete? Die komt gezellig pas na je vakantie thuis op de mat. Zoek daarom van tevoren uit waar je veilig én goedkoop kunt parkeren.

8. Betaalde bezienswaardigheden

Toegang tot een beroemde kerk of uitzichtpunt? Niet altijd gratis. Vooral in toeristische trekpleisters moet je voor bijna alles betalen. En dat loopt op. Gelukkig zijn er vaak stadspassen of combitickets te koop, waarmee je korting krijgt of zelfs gratis toegang hebt tot meerdere plekken.

9. Water en andere basisbenodigdheden

In sommige landen is kraanwater niet drinkbaar, dus ben je afhankelijk van flessenwater. En als je in een toeristisch gebied zit, betaal je daar gerust €3 per flesje voor. Neem een hervulbare fles met filter mee en koop in een lokale supermarkt in plaats van bij het tankstation.

10. Transfers, pendelbussen en verborgen vervoer

Je hotel is prachtig – maar ligt ergens in een buitenwijk zonder OV. Gevolg? Je moet elke dag een taxi nemen of de hotelshuttle bijboeken. Dat zijn van die dingen die je pas ontdekt als je al gearriveerd bent. Let daarom bij het boeken goed op de locatie en hoe je je kunt verplaatsen.

11. Verplichte hotelkosten en toeslagen

In sommige landen (hallo, VS!) rekenen hotels verplichte resort fees. Dat zijn kosten voor gebruik van het zwembad, WiFi, handdoeken – ook als je die helemaal niet gebruikt. En die toeslagen zijn vaak niet inbegrepen in de boekingsprijs. Even goed de kleine lettertjes checken dus.

12. Verzekeringen en vaccinaties

Een reisverzekering, aanvullende dekking voor je huurauto, of een prikje tegen gele koorts – niemand denkt eraan bij het boeken, maar je hebt ze vaak toch echt nodig. En daar hangt een prijskaartje aan. Reken dit mee in je budget, zodat je niet voor dure verrassingen komt te staan.

Laat je budget niet op vakantie gaan zonder jou

Kortom: een vakantie is heerlijk, maar kan ongemerkt veel duurder uitpakken dan je denkt. Door je bewust te zijn van deze verborgen kosten, kom je de dagen een stuk beter door. Ga slim voorbereid op pad, en geef je geld uit aan dingen die je écht blij maken.