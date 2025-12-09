Meer controles op wat voor voedsel de Europese Unie binnenkomt

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten moeten het aantal controles op de import van voedsel opschroeven, als het aan Brussel ligt. De Europese Commissie presenteert dinsdag een plan waarin staat dat ze het aantal controles op voedselveiligheid en -kwaliteit wil verdubbelen in landen buiten de EU waaruit voedsel wordt geïmporteerd. Ook wil de Commissie dat lidstaten zelf vaker (33 procent meer) controleren of het voedsel dat via hun grenzen binnenkomt aan de voedselkwaliteitseisen van de Unie voldoet.

Voor dat laatste wil de Commissie een speciale taskforce oprichten die lidstaten kan bijstaan bij de uitvoering van de extra controles. Die taskforce kan ook zicht houden op bepaalde producten en of die wellicht via meerdere EU-grensposten de EU binnenkomen. De Commissie wil via een speciaal EU-programma 500 extra mensen in de lidstaten opleiden die de voedselcontroles kunnen uitvoeren.

Voedsel, dierlijke en plantaardige producten moeten voldoen aan strenge regels rondom gezondheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en dierenwelzijn voordat het de EU in mag voor verkoop en consumptie. Lidstaten controleren regelmatig wat er via hun grenzen de Unie binnenkomt. De Commissie is verantwoordelijk voor afspraken met landen buiten de EU over voedselkwaliteit en controles in deze landen.

Landbouwsector

Meer controles zijn een wens vanuit de landbouwsector, verklaart Eurocommissaris Oliver Várhelyi (Voedselveiligheid). EU-boeren moeten zich houden aan strengere regels voor bestrijdingsmiddelen dan hun collega's buiten de EU. Hun producten zijn daardoor vaak goedkoper.

EU-boeren zijn bang dat hun producten daarmee verdrongen worden op de Europese markt. Door meer te controleren of geïmporteerd voedsel geen sporen van pesticiden bevat, hoopt de Commissie boeren gerust te stellen.