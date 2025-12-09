ECONOMIE
Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 09 december 2025 om 10:40
De tenenkrommende nieuwe SBS-realityserie 'De Hanslers: van de piste naar de playa' maakt de tongen los. Vooral Monique Hansler (62), moeder van hoofdrolspeler Mike Hansler (33), zorgt voor felle reacties. In één van de meest besproken scènes gaat ze volledig los op Denise, de nieuwe vriendin van haar zoon. Mike's ex Antine geeft haar ongezouten mening in gesprek met Nieuwe Revu.
De serie volgt moeder en zoon in hun dagelijks leven, waarbij familiebanden en persoonlijke ambities centraal staan. Mike kennen we nog uit Winter vol Liefde, waar hij op zoek ging naar een relatie, onder andere met kandidaten Antine en Denise.
Ophef
Waarom zoveel ophef? Monique zoekt constant naar aandacht en saboteert elke scène waar ze in verschijnt. Haar bemoeizuchtige houding en keiharde opmerkingen zijn inmiddels het handelsmerk van de show. Zoals de makers het samenvatten: “De Hanslers volgt Monique Hansler en haar zoon Mike in hun dagelijkse leven, waarin familiebanden, ambities en openhartige momenten centraal staan.”
En inderdaad: die openhartigheid komt vooral van Monique. Haar spontane, soms vernietigende uitspraken maken het programma tenenkrommend, maar voor velen een guilty pleasure. Zonder haar was De Hanslers in ieder geval nooit een succes geworden.
Wat vindt ex-schoondochter Antine?
“De realityserie zelf kijk ik niet, alleen de fragmentjes die overal voorbijkomen”, zegt Antine Algra tegen Nieuwe Revu. “Denise zegt dat ze zichzelf niet was, niet gelukkig was en behoorlijk is afgevallen, daar herken ik mezelf wel in. Ik was op een gegeven moment ook 6 kilo afgevallen, doordat Monique zo onder je huid kruipt met rottige opmerkingen en andere kuttigheid, dat je er gewoon naar van wordt.
Aan de andere kant vond ik Mike wel erg leuk, dus ik bleef mijn best voor hem doen. Monique weet dondersgoed dat hoe meer ongrijpbare opmerkingen ze richting Denise maakt, hoe meer reuring er ontstaat en hoe meer ze wordt uitgenodigd in talkshows en voor interviews. Het maakt Monique echt helemaal niks uit of het positieve of negatieve aandacht is, als het maar aandacht is. Een van de dingen die ik bij Mike en Monique heb meegemaakt, is dat zij condooms uit zijn koffer haalde om ze onbruikbaar te maken. Als ze wil dat hij geen seks heeft, knipt ze gewoon zijn condooms door.
Als je met Mike appt, antwoordt zijn moeder op Mikes telefoon. Ik kon precies zien wanneer het Mike was die me antwoordde of wanneer het Monique was, want je herkent dat aan hoe iemand appt. Ze zat dan namens Mike te appen. Die moeder controleert haar zoon echt op een verschrikkelijke manier. Het wordt denk ik erg moeilijk om deze mensen uit hun patronen te krijgen. Mike is veel te loyaal naar zijn manipulatieve moeder en durft niet tegen haar in te gaan.”
Bron: Nieuwe Revu

