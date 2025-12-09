ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 11:21
bijgewerkt om dinsdag, 09 december 2025 om 11:26
anp091225093 1
Ten noordoosten van Moskou, in de provincie Ivanovo, is een groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort, meldt de Russische staatszender Vesti. Alle zeven inzittenden zouden bij de crash zijn omgekomen.
Het toestel betrof een Antonov An-22, een transportvliegtuig dat sinds de jaren zestig in gebruik is en veelal wordt gebruikt voor het verplaatsen van militairen en voertuigen. Afgelopen jaar werd aangekondigd dat het type binnenkort definitief niet meer gebruikt zal worden.
Rusland zou beschikken over elf An-22's, waarvan er nog drie in gebruik zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-532166656

5 soorten hobby's die goed zijn voor je zelfdiscipline

ANP-526789623

Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

Loading