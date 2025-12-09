Ten noordoosten van Moskou, in de provincie Ivanovo, is een groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort, meldt de Russische staatszender Vesti. Alle zeven inzittenden zouden bij de crash zijn omgekomen.

Het toestel betrof een Antonov An-22, een transportvliegtuig dat sinds de jaren zestig in gebruik is en veelal wordt gebruikt voor het verplaatsen van militairen en voertuigen. Afgelopen jaar werd aangekondigd dat het type binnenkort definitief niet meer gebruikt zal worden.