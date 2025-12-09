ECONOMIE
Hoe rijk is Marco Borsato?

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 09 december 2025 om 7:24
ANP-540761932
De vermogensschattingen voor Marco Borsato in 2025 lopen uiteen, maar de meeste recente en onderbouwde bronnen plaatsen zijn huidige nettowaarde grofweg tussen enkele miljoenen en rond de 10 miljoen euro.​
Schattingen van zijn vermogen
Diverse financieel- en showbizzsites die in de jaarrekeningen van zijn bv’s duiken, komen voor 2024–2025 uit op een eigen vermogen in zijn hoofd-bv Musica È B.V. van grofweg 4,7 à 5 miljoen euro. Als je daar vastgoed, overige activa en eventuele schulden bij optelt, kom je in recente analyses uit op een totale nettowaarde die meestal wordt ingeschat tussen circa 3–5 miljoen euro (voorzichtige schattingen) en circa 10–12 miljoen euro (ruimere schattingen).​
Verschil tussen bronnen
Er zijn ook sites die nog altijd met veel hogere bedragen schermen, tot wel 50 miljoen euro, maar die lijken uit te gaan van oude brutocijfers of niet te corrigeren voor kosten en waardedalingen. Bronnen die expliciet verwijzen naar recente KvK-jaarverslagen en het gedaalde eigen vermogen van zijn bv’s, schetsen een beduidend lager, maar nog steeds substantieel vermogen in de orde van enkele tot circa tien miljoen euro.startbedrijf+5
Ontwikkeling ten opzichte van vroeger
In zijn hoogtijdagen vóór het faillissement van The Entertainment Group en vóór de recente schandalen werd zijn vermogen vaak op 20 tot bijna 30 miljoen euro geschat. Door het faillissement, wegvallende optredens, hoge juridische kosten en reputatieschade is die “gouden berg” de afgelopen jaren fors geslonken, al blijft hij volgens de meeste inschattingen financieel nog ruim boven de waterlijn.​

