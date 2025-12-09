ECONOMIE
Canadees Cronos koopt voor 57,5 miljoen Nederlandse wietteler

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 14:26
anp091225122 1
TORONTO (ANP) - Het Canadese cannabisbedrijf Cronos koopt de grootste Nederlandse wietteler die meedoet aan het wietexperiment, Canadelaar. Het beursgenoteerde Cronos heeft minstens 57,5 miljoen euro over voor het bedrijf uit Voorne aan Zee en dat bedrag kan nog oplopen.
Canadelaar levert wiet en hasj aan bijna alle 72 coffeeshops die meedoen aan het wietexperiment in tien Nederlandse gemeenten. Die proef moet uitwijzen of het mogelijk is de productie, distributie en verkoop van cannabis in Nederland te reguleren in één gesloten systeem. Dat is anders dan het gedoogbeleid, waarbij de verkoop van de softdrug onder voorwaarden wordt gedoogd, maar afkomstig is van illegale telers.
Voor Cronos biedt de Nederlandse cannabismarkt grote kansen, zegt topman Mike Gorenstein. Zijn bedrijf hoopt dat de gereguleerde wietverkoop in Nederland uiteindelijk wordt uitgebreid naar andere gemeenten en de afzetmarkt voor gereguleerde wiet zo groeit.
