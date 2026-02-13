Meer mensen met een rijbewijs en auto in 2026

DEN HAAG (ANP) - Meer mensen bezitten een auto en een rijbewijs in 2026 dan in de jaren ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. Aan het begin van dit jaar hebben bijna 11,9 miljoen Nederlanders een rijbewijs en zijn bijna 7,2 miljoen mensen in het bezit van een auto.

Vooral 75-plussers hebben vaker een rijbewijs dan in eerdere jaren. Dit jaar heeft bijna 64 procent van de 75-plussers een rijbewijs. In 2019 was dat nog ruim 54 procent.

Mensen jonger dan 30 hebben relatief het vaakst een rijbewijs, maar geen auto in hun bezit. In 2026 hebben bijna 1,9 miljoen 18- tot 30-jarigen een rijbewijs, waarvan er bijna 794.000 ook een auto hebben. Bij de 75-plussers ligt het aantal rijbewijshouders en mensen met een auto het dichtst bij elkaar. In die leeftijdscategorie hebben bijna 1,2 miljoen mensen een rijbewijs en 865.000 mensen een auto.

1,4 miljoen leaseauto's

In de gemeente Tubbergen hebben de meeste mensen een rijbewijs, zo'n 93 procent. Hierna volgen Staphorst en Renswoude. In Amsterdam hebben relatief de minste mensen een rijbewijs. Met 62,4 procent is het autorijbewijsbezit hier het laagst.

Naast de 7,2 miljoen auto's in particulier bezit, zijn er naar schatting zo'n 1,4 miljoen leaseauto's in Nederland.