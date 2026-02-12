ECONOMIE
Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

Economie
door Gerard Driehuis
donderdag, 12 februari 2026 om 11:55
Heineken kondigt opnieuw een grote reorganisatie aan: de brouwer wil de komende twee jaar 5.000 à 6.000 banen schrappen, bijna 7 procent van het wereldwijde personeelsbestand van 87.000 werknemers. Tegelijk maken Heineken en andere grote bedrijven nog steeds forse winsten – wat de vraag opwerpt waarom juist nu zó veel banen verdwijnen.

Wat er mis is bij Heineken

Heineken kampt met een dalende bierverkoop, vooral in sleutelmarkten als Noord-Amerika en Europa, waar de verkochte volumes vorig jaar met respectievelijk 2,8 en 3,4 procent terugliepen. Jongeren drinken minder alcohol, gaan sinds corona minder vaak naar het café en kiezen vaker voor een gezondere levensstijl.​Na eerder al 8.000 banen te hebben geschrapt, kiest de brouwer opnieuw voor een sanering, vooral in Europa; in totaal moeten de kosten met 400 à 500 miljoen euro per jaar omlaag om ruimte te maken voor investeringen in merken en innovatie, onder meer in alcoholvrij bier.​

Winstgevend, maar toch snijden in banen

Heineken is geen geïsoleerd geval: ook bedrijven als ASML en Amazon kondigden de afgelopen tijd duizenden ontslagen aan terwijl de omzet en winst groeiden. ASML, dat profiteert van de wereldwijde AI‑hausse, zag de omzet in 2025 met 16 procent stijgen en de brutowinst met 19 procent, maar schrapt 1.700 banen om “bloat” en extra managementlagen weg te snijden. Amazon groeide stevig, onder meer dankzij 24 procent extra omzet bij clouddochter AWS, en kondigde tóch meerdere ontslagrondes aan, in totaal tienduizenden banen.​

‘AI‑washing’ en de logica van de forever layoff

Formeel verwijzen bestuurders naar efficiëntie, versimpeling van de organisatie en de noodzaak om te investeren in nieuwe technologie. Daarbij wordt kunstmatige intelligentie geregeld opgevoerd als argument, maar in de VS hing in 2025 slechts zo’n 4,5 procent van de 1,2 miljoen aangekondigde ontslagen expliciet samen met AI, terwijl de rest vooral draaide om kostenreductie en herstructurering. Onderzoekers spreken van ‘AI‑washing’: AI wordt gebruikt als verhaal om ingrepen te verkopen die in feite draaien om hogere marges en aandeelhouderswaarde.

