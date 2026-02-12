ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 12 februari 2026 om 14:28
ANP-518209429
Op social media duikt weer een oude trend op: elke dag een kop heet water drinken zou helpen om af te vallen. Volgens enthousiaste gebruikers krijg je er zelfs een stralende huid van en minder menstruatiepijn. Wat is daar van waar?
Het korte antwoord: waarschijnlijk niet veel. Heet water drinken is veilig en veel mensen ervaren dat ze zich er beter door voelen. Alleen is het onduidelijk of dat door de temperatuur komt.
Voldoende water drinken is belangrijk. Het ondersteunt je spijsvertering, bloedsomloop, nierfunctie en bloeddruk. Onderzoek uit 2025 suggereert zelfs dat te weinig drinken het moeilijker kan maken om met dagelijkse stress om te gaan.
Tot nu toe is er echter weinig bewijs dat heet water meer gezondheidsvoordelen biedt dan koud of lauw water. De winst zit waarschijnlijk in het feit dát je drinkt, niet in hoe warm het is.
Mythe 1: Heet water helpt bij afvallen
Er zijn geen degelijke studies die aantonen dat heet water op zichzelf zorgt voor gewichtsverlies. Meer water drinken kan wel helpen bij gewichtscontrole, bijvoorbeeld doordat je je sneller vol voelt of minder suikerhoudende dranken neemt.
Een kleine studie laat zien dat warm water de darmbeweging iets kan stimuleren. Maar dat effect is beperkt en vertaalt zich niet in vetverbranding. Met andere woorden: als heet water je helpt frisdrank te laten staan, dan kan dat indirect helpen. De temperatuur zelf 'verbrandt' geen vet.
Mythe 2: Heet water geneest keelpijn
Hier speelt temperatuur wél een rol. Warme dranken kunnen een zere keel verzachten en verstopte neus verlichten. De warmte helpt slijm los te maken en geïrriteerd weefsel te kalmeren. Dat geldt niet alleen voor heet water, maar ook voor thee of warme dranken met citroen.
Let op: het verlicht symptomen, maar geneest geen infectie.
Mythe 3: Heet water zorgt voor een zuivere huid
Voldoende drinken ondersteunt een gezonde huid en voorkomt uitdroging. Maar er is geen bewijs dat heet water beter werkt dan koud water. Claims over detoxen zijn misleidend: ontgifting gebeurt via lever en nieren, niet via warm water.
Mythe 4: Heet water vermindert menstruatiepijn
Warmte op de buik, bijvoorbeeld een kruik, kan krampen verlichten. Maar het drinken van heet water zelf heeft geen bewezen effect op menstruatiepijn. Goede hydratatie kan wel helpen tegen een opgeblazen gevoel, ongeacht de temperatuur.
Waarom blijft deze hype bestaan?
Een warme mok vasthouden voelt rustgevend. Het kan deel worden van een ontspannend ochtendritueel. Dat psychologische effect is echt, maar dat maakt heet water nog geen wondermiddel.
Bron: Science Alert

Lees ook

Waarom je dit jaar juist géén dieet zou moeten beginnenWaarom je dit jaar juist géén dieet zou moeten beginnen
Dit dieet vermindert depressie drastischer dan antidepressivaDit dieet vermindert depressie drastischer dan antidepressiva
Op welke manieren beïnvloedt een plantaardig dieet het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten?Op welke manieren beïnvloedt een plantaardig dieet het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten?
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading