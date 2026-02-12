Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

Op social media duikt weer een oude trend op: elke dag een kop heet water drinken zou helpen om af te vallen. Volgens enthousiaste gebruikers krijg je er zelfs een stralende huid van en minder menstruatiepijn. Wat is daar van waar?

Het korte antwoord: waarschijnlijk niet veel. Heet water drinken is veilig en veel mensen ervaren dat ze zich er beter door voelen. Alleen is het onduidelijk of dat door de temperatuur komt.

Voldoende water drinken is belangrijk. Het ondersteunt je spijsvertering, bloedsomloop, nierfunctie en bloeddruk. Onderzoek uit 2025 suggereert zelfs dat te weinig drinken het moeilijker kan maken om met dagelijkse stress om te gaan.

Tot nu toe is er echter weinig bewijs dat heet water meer gezondheidsvoordelen biedt dan koud of lauw water. De winst zit waarschijnlijk in het feit dát je drinkt, niet in hoe warm het is.

Mythe 1: Heet water helpt bij afvallen

Er zijn geen degelijke studies die aantonen dat heet water op zichzelf zorgt voor gewichtsverlies. Meer water drinken kan wel helpen bij gewichtscontrole, bijvoorbeeld doordat je je sneller vol voelt of minder suikerhoudende dranken neemt.

Een kleine studie laat zien dat warm water de darmbeweging iets kan stimuleren. Maar dat effect is beperkt en vertaalt zich niet in vetverbranding. Met andere woorden: als heet water je helpt frisdrank te laten staan, dan kan dat indirect helpen. De temperatuur zelf 'verbrandt' geen vet.

Mythe 2: Heet water geneest keelpijn

Hier speelt temperatuur wél een rol. Warme dranken kunnen een zere keel verzachten en verstopte neus verlichten. De warmte helpt slijm los te maken en geïrriteerd weefsel te kalmeren. Dat geldt niet alleen voor heet water, maar ook voor thee of warme dranken met citroen.

Let op: het verlicht symptomen, maar geneest geen infectie.

Mythe 3: Heet water zorgt voor een zuivere huid

Voldoende drinken ondersteunt een gezonde huid en voorkomt uitdroging. Maar er is geen bewijs dat heet water beter werkt dan koud water. Claims over detoxen zijn misleidend: ontgifting gebeurt via lever en nieren, niet via warm water.

Mythe 4: Heet water vermindert menstruatiepijn

Warmte op de buik, bijvoorbeeld een kruik, kan krampen verlichten. Maar het drinken van heet water zelf heeft geen bewezen effect op menstruatiepijn. Goede hydratatie kan wel helpen tegen een opgeblazen gevoel, ongeacht de temperatuur.

Waarom blijft deze hype bestaan?

Een warme mok vasthouden voelt rustgevend. Het kan deel worden van een ontspannend ochtendritueel. Dat psychologische effect is echt, maar dat maakt heet water nog geen wondermiddel.

Bron: Science Alert