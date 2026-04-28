Meer omzet en winst voor Eindhovense chipfabrikant NXP

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 22:52
EINDHOVEN (ANP) - De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors, met een beursnotering in New York, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de opbrengsten zien stijgen. Ook de winst nam toe, werd dinsdag bekend.
De kwartaalomzet kwam uit op 3,2 miljard dollar, omgerekend 2,7 miljard euro. Dat is 12 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2025 daalde de omzet met 5 procent. De nettowinst ging op jaarbasis met 15 procent omhoog tot 774 miljoen dollar.
NXP maakt chips en halfgeleiders die vooral worden gebruikt in auto's, industriële systemen en slimme apparaten. De autodivisie, de grootste tak van het bedrijf, liet met 6 procent de minste groei zien. De industriële divisie vertoonde met een plus van 24 procent de sterkste groei.
Het bedrijf verwacht voor het huidige tweede kwartaal een omzetgroei van tussen de 14 en 21 procent.
