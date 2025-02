Meer passagiers op Europese luchthavens in 2024 dan voor corona

BRUSSEL (ANP) - De passagiersaantallen op Europese luchthavens zijn vorig jaar gestegen tot boven het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens in Europa. Volgens ACI ging het in totaal om meer dan 2,5 miljard reizigers. Dat is 1,8 procent meer dan in 2019, het jaar voordat de pandemie toesloeg en de wereldwijde luchtvaart keihard raakte.

In vergelijking met een jaar eerder was sprake van een groei van de reizigersaantallen, met meer dan 7 procent. Die groei kwam met name door meer internationaal vliegverkeer. ACI-directeur Olivier Jankovec zegt in een toelichting dat Europese luchthavens vorig jaar 200 miljoen extra reizigers verwerkten en dat veel vliegvelden voormalige passagiersrecords verbraken.

"Dit werd behaald ondanks de sterk gestegen ticketprijzen, aanhoudende druk op toeleveringsketens, grotendeels zwakke economische groei en geopolitieke spanningen. Dat spreekt boekdelen over hoe consumenten prioriteit geven aan ervaringen en vooral aan reizen", aldus Jankovec.

Voor dit jaar voorziet ACI verdere groei van de passagiersaantallen op Europese luchthavens.