Geen vervolging voor incident met NS-conductrice

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor een incident met een NS-conductrice, waarbij zij vorig jaar april gewond raakte. Dat bevestigde het OM woensdag na berichtgeving van de Volkskrant.

Volgens de spoorvakbond VVMC, waar de conductrice lid van is, werd de vrouw door een groepje jongens mishandeld in de trein tussen Den Haag HS en Delft. Ze zou zijn geschopt, geslagen en van een trap geduwd.

Er was een minderjarige verdachte opgepakt. Maar justitie heeft de zaak tegen hem geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs is. Er zijn getuigen gehoord, maar hun verklaringen zijn tegenstrijdig en er zijn geen beelden van in de trein. Daardoor kan niet worden gereconstrueerd wat er is gebeurd, aldus het OM.

Het incident was vorig jaar aanleiding voor een actie in het openbaar vervoer. Treinen, stads- en streekbussen, metro's en trams stonden op 20 april 's avonds drie minuten stil uit protest tegen het geweld waarvan ov-personeel geregeld mikpunt is.