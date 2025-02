OM: gezondheidssituatie pleegmeisje niet veranderd

ROTTERDAM (ANP) - De medische toestand van het meisje uit Vlaardingen dat zwaargewond raakte, omdat ze mishandeld zou zijn door haar pleegouders, is niet veranderd. "Ze blijft de rest van haar leven aangewezen op intensieve zorg", zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Rotterdam. "Ze krijgt iedere dag de zorg die ze nodig heeft."

Pleegvader Johnny van den B. en pleegmoeder Daisy W., beiden 38 jaar, werden aangehouden nadat hun destijds 10-jarige pleegdochter in mei vorig jaar zwaargewond was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma.

De twee verdachten zijn opnieuw niet aanwezig in de rechtbank. De pleegmoeder is onlangs opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De pleegvader gaat daar binnenkort ook naartoe. Beide verdachten worden zes weken opgenomen in de gedragsdeskundige observatiekliniek van justitie, waarvan vier weken met overlap.

De zaak tegen beide ouders wordt op 6 en 7 november inhoudelijk behandeld. De volgende inleidende zitting is op 7 mei.