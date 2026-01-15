ECONOMIE
Meer piratenaanvallen op zee in 2025

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 18:59
anp150126201 1
LONDEN (ANP/DPA) - De wereldwijde scheepvaart had vorig jaar te maken met meer aanvallen op schepen door piraten. Volgens het in Londen gevestigde International Maritime Bureau (IMB) waren er 137 aanvallen en pogingen tot kaping van schepen. Dat waren er 116 een jaar eerder.
Daarbij gingen bij 121 schepen piraten aan boord en bij tien schepen werden pogingen gedaan om te enteren. Vier schepen werden gekaapt en op twee schepen werd geschoten door zeerovers. Daarnaast werden 46 bemanningsleden gegijzeld en 25 werden gekidnapt door aanvallers. Vier bemanningsleden raakten gewond. Er waren vorig jaar geen doden door piraterij.
Het ging in de meeste gevallen om aanvallen op bulkcarriers en olietankers. Ook containerschepen en andere vaartuigen werden aangevallen. Volgens het IMB, dat deel uitmaakt van de Internationale Kamer van Koophandel, werden in de Straat van Malakka in Azië de meeste aanvallen geteld. Daar ging het om tachtig.
