Kamer wil deel bezuiniging ontwikkelingshulp ongedaan maken

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 19:01
anp150126202 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil zeer tegen de zin van het demissionaire kabinet een bezuiniging van 141 miljoen euro terugdraaien op de begroting van staatssecretaris Aukje de Vries (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, VVD). Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de begroting.
Het gaat om een subsidie voor maatschappelijke organisaties die daarmee in Den Haag kunnen proberen beleid te beïnvloeden. Mensen in het buitenland die door Nederlands beleid worden getroffen, kunnen hiermee hun stem laten horen aan het Binnenhof. Maatschappelijke organisaties maken mogelijk dat zij hierheen komen.
De Kamer nam al twee keer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen de subsidie te behouden. Die werden door het kabinet genegeerd. Daarom kwam Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) met een wetswijziging. Ook D66 en CDA scharen zich achter het amendement.
Volgens Kröger beheersen bedrijven 80 procent van de lobby. "Voor het evenwicht in het democratisch debat is het ook nodig om andere stemmen te financieren", zei ze.
