ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer schademeldingen bij verzekeraars door winterse weer

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 13:49
anp070126151 1
AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraars krijgen meer schademeldingen binnen door het winterse weer. Het gaat bijvoorbeeld om auto's en bedrijfswagens die van de weg glijden. De verwachting is dat er ook meer meldingen van lekkages binnenkomen als de sneeuw smelt.
NN meldt dat het aantal schades aan auto's bij particuliere verzekerden tussen de 25 en 30 procent hoger ligt dan normaal. Van zakelijke klanten kreeg de verzekeraar ongeveer 20 procent meer meldingen binnen van schade aan bijvoorbeeld bestelbusjes en vrachtwagens.
Interpolis zegt iets meer schademeldingen dan normaal te ontvangen, maar geeft geen cijfers. Die toename komt vooral door meldingen van "sneeuwdruk", waarbij sneeuw die blijft liggen op platte daken zo zwaar wordt dat het schade veroorzaakt.
Zowel Interpolis als NN verwacht dat smeltwater ook voor meer schade aan woningen gaat zorgen als de temperaturen weer oplopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het water niet goed door de afvoer kan en zo op daken blijft liggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546506095

Als je vlucht niet gaat: 9 dingen die altijd in je koffer moeten

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

77db9cfd-eec0-4d61-8497-9ca83c8f9a28

Musks Grok bedient nu ook pedofielen

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

Loading