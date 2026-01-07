Meer schademeldingen bij verzekeraars door winterse weer

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraars krijgen meer schademeldingen binnen door het winterse weer. Het gaat bijvoorbeeld om auto's en bedrijfswagens die van de weg glijden. De verwachting is dat er ook meer meldingen van lekkages binnenkomen als de sneeuw smelt.

NN meldt dat het aantal schades aan auto's bij particuliere verzekerden tussen de 25 en 30 procent hoger ligt dan normaal. Van zakelijke klanten kreeg de verzekeraar ongeveer 20 procent meer meldingen binnen van schade aan bijvoorbeeld bestelbusjes en vrachtwagens.

Interpolis zegt iets meer schademeldingen dan normaal te ontvangen, maar geeft geen cijfers. Die toename komt vooral door meldingen van "sneeuwdruk", waarbij sneeuw die blijft liggen op platte daken zo zwaar wordt dat het schade veroorzaakt.

Zowel Interpolis als NN verwacht dat smeltwater ook voor meer schade aan woningen gaat zorgen als de temperaturen weer oplopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het water niet goed door de afvoer kan en zo op daken blijft liggen.