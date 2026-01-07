Rusland stuurt onderzeeër naar tanker die gevolgd wordt door VS

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft een onderzeeër en andere marineschepen ingezet om een lege olietanker te beschermen tegen de Amerikaanse krijgsmacht. De VS zitten al weken achter het schip aan, nadat het een Amerikaanse blokkade bij Venezuela had ontweken en voorkwam dat de Amerikaanse kustwacht aan boord kwam. Het schip bevindt zich volgens trackers in de buurt van IJsland.

De tanker voer aanvankelijk onder de naam Bella 1. Nadat de Amerikaanse kustwacht de achtervolging had ingezet, voer het schip verder onder Russische vlag en de naam Marinera. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegen staatsmedia bezorgd te zijn. "Om ons onduidelijke redenen krijgt het Russische vaartuig extra aandacht van de krijgsmachten van de VS en NAVO - aandacht die duidelijk niet in verhouding staat tot haar vreedzame status."

Anonieme Amerikaanse functionarissen spreken tegenover CBS News en de Wall Street Journal van een Russische onderzeeër en andere marinevaartuigen.