Meer WIA-uitkeringen dit jaar, onder meer door langdurige covid

AMSTERDAM (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV verwacht dit jaar meer WIA-uitkeringen dan eerder. Het beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt sterk toe, onder meer door langdurige covid en psychische aandoeningen bij mensen jonger dan 60 jaar, meldt de instantie.

Het UWV gaat in zijn Januarinota 2025 uit van 6 procent meer WIA-uitkeringen dan eerder werd gedacht. Niet alleen vragen meer mensen een WIA-uitkering aan, ook worden naar verwachting meer uitkeringen toegekend. De uitgaven voor WIA-uitkeringen vallen daardoor dit jaar naar verwachting 344 miljoen euro hoger uit. De totale WIA-uitgaven komen volgens de prognose uit op 11,7 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar eerder.

De financiële effecten van het corrigeren van mogelijk verkeerd vastgestelde WIA-uitkeringen zijn nog niet meegenomen in deze nota. Vorig jaar werd bekend dat 25.000 tot 50.000 mensen met zo'n uitkering zijn getroffen door fouten van het UWV. "Momenteel is UWV bezig met de voorbereidingen om de fouten op een zorgvuldige manier te kunnen corrigeren", zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps. De precieze omvang is volgens hem nog onvoldoende duidelijk.