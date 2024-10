Mercedes-Benz gaat bezuinigen na tegenvallende resultaten

STUTTGART (ANP) - Mercedes-Benz gaat meer doen om de kosten in het bedrijf te beteugelen. De Duitse autofabrikant heeft onder meer last van hevige concurrentie in China en van een aanhoudend zwakke vraag naar luxewagens en elektrische auto's.

"De resultaten van het derde kwartaal voldoen niet aan onze verwachtingen", zegt financieel topman Harald Wilhelm. De omzet van het autoconcern ging in het derde kwartaal met ongeveer 7 procent omlaag ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst zakte met bijna 54 procent tot 1,7 miljard euro. Eerder verlaagde Mercedes-Benz al de winstverwachtingen voor het hele jaar.

"We zijn voorzichtig in onze vooruitzichten voor de marktontwikkeling en zullen alle inspanningen verhogen om de efficiëntie te vergroten en kosten te besparen in alle bedrijfsonderdelen", aldus Wilhelm in een toelichting op de cijfers.