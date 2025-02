Mercedes gaat volgens Bloomberg banen schrappen in China

BEIJING (ANP) - Het Duitse autoconcern Mercedes-Benz en zijn dochterondernemingen zijn van plan tot 15 procent van de banen in China te schrappen, met name binnen de financiële en verkoopafdelingen. De reden is toenemende concurrentie in China, 's werelds grootste automarkt, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Volgens de website van Mercedes-Benz werkten er vorig jaar 12.000 mensen bij het autoconcern in Beijing. Bij de tak voor autofinancieringen vallen de grootste klappen, aldus de betrokkenen. De financiële afdeling van het Duitse bedrijf heeft moeite om te concurreren met Chinese instellingen, waaronder staatsbanken. Deze banken kunnen aantrekkelijkere autoleningen aan kopers aanbieden.

De autofabrikant is al begonnen met het schrappen van banen, waaronder het niet verlengen van contracten voor tijdelijke medewerkers.

Mercedes-Benz waarschuwde vorige week voor een winstdaling dit jaar. Net als andere Europese autofabrikanten kampt het concern met een dalende vraag in belangrijke markten zoals Europa en China. Een deel van de verkoopdaling is ook te wijten aan de moeizame overgang naar elektrisch rijden.