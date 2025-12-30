ECONOMIE
Meta koopt in China opgericht AI-bedrijf Manus

dinsdag, 30 december 2025 om 8:11
SINGAPORE (ANP) - Meta koopt het van oorsprong Chinese AI-bedrijf Manus, dat een digitale hulp aanbiedt die zelfstandig taken uitvoert. Met de overname haalt het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook en Instagram een bedrijf binnen dat met abonnementen geld verdient aan kunstmatige intelligentie.
Manus is gevestigd in Singapore, maar werd in China opgericht door techbedrijf The Butterfly Effect. Het bracht zijn zogenoemde General AI Agent eerder dit jaar op de markt. Het hulpmiddel kan zelfstandig taken uitvoeren zoals cv's beoordelen, vakanties plannen of aandelen analyseren, liet het bedrijf zien in een promotievideo.
De bedrijven maakten geen overnamebedrag bekend. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal ging het om 2 miljard dollar (1,7 miljard euro). De deal kan tot zorgen leiden in Washington. Toen de Amerikaanse investeerder Benchmark eerder in moederbedrijf The Butterfly Effect investeerde, reageerde een Republikeinse senator boos om de banden met rivaal China.
