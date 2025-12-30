Onderzoeker: grootste stijging lng-export in 2025 in 3 jaar tijd

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft dit jaar de sterkste stijging in drie jaar tijd laten zien. Dat meldt grondstoffenmarktonderzoeker Kpler. Die stijging kwam vooral doordat meer lng uit Canada en de Verenigde Staten werd geleverd via exportterminals.

Volgens Kpler ging de totale export van lng door tankers met 4 procent omhoog tot 429 miljoen ton, de sterkste stijging sinds 2022. De VS exporteerden daarbij afgelopen jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen ton aan lng, aldus het onderzoeksbureau.

De grootste kopers van lng blijven volgens Kpler China en Japan. Ook Europa importeert veel lng, vooral uit de VS en het Midden-Oosten.

Mede door de toegenomen lng-export is de Europese gasprijs dit jaar flink gedaald. De prijs op de Amsterdamse gasbeurs bedraagt nu bijna 29 euro per megawattuur. Dat was een jaar geleden nog meer dan 44 euro per megawattuur.