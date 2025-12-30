ECONOMIE
Saudi-Arabië leidt aanval op wapens voor separatisten Jemen

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 8:09

RIYAD (ANP/AFP) - Een door Saudi-Arabië geleide coalitie heeft een aanval uitgevoerd op de Jemenitische haven al-Mukalla waar een grote lading wapens en gevechtsvoertuigen werd uitgeladen die bestemd was voor separatisten. De vracht zou afkomstig zijn geweest uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land steunt de separatisten die onlangs twee strategische gebieden hebben ingenomen.
De aanval volgde nadat Saudi-Arabië de Zuidelijke Overgangsraad (STC) zaterdag had opgedragen zich terug te trekken uit de recent veroverde gebieden en de wapens neer te leggen. Riyad heeft aangekondigd de internationaal erkende Jemenitische regering te steunen bij een eventueel militair conflict met de separatisten.
De regering van Jemen kondigde dinsdag de noodtoestand af, inclusief een lucht-, zee- en landblokkade van 72 uur. Ook is besloten een veiligheidsakkoord met de Emiraten te annuleren.
